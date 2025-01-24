Воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания

Концентрация опасных веществ во Владивостоке в 12,8 раза превысила норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщил сайт по контролю за качеством воздуха IQAir .

Концентрация твердых частиц PM2,5 в воздухе достигла 64,2 микрограмма на кубический метр. Согласно информации, предоставленной порталом, среди всех видов загрязнения воздуха именно PM2,5 представляет наибольшую опасность для здоровья.

Это связано с тем, что частицы размером менее 2,5 микрона настолько малы, что могут долго оставаться в воздухе во взвешенном состоянии и при вдыхании проникать глубоко в кровь. Жителям Владивостока порекомендовали применять очистители воздуха, не выходить на улицу, носить маски и избегать физических нагрузок.

Ранее мобильные эколаборатории Подмосковья совершили 20 выездов за неделю для проверки чистоты воздуха. Исследования не выявили превышения уровня загрязняющих веществ.