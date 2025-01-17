Чистоту воздуха проверили в 14 округах Подмосковья за неделю

Мобильные эколаборатории Подмосковья совершили 20 выездов за неделю для проверки чистоты воздуха. Исследования не показали превышения загрязняющих веществ.

За последнюю неделю проверки прошли в 14 округах. Среди них Солнечногорск, Одинцово, Наро-Фоминск, Балашиха, Химки и другие.

Система мониторинга воздуха позволяет выявить негативные факторы воздействия на окружающую среду. Исследования проводят по 30 веществам, среди которых диоксид азота, аммиак, оксид углерода и другие.

В Минэкологии отметили, что неприятный запах не говорит о загрязнении воздуха. При этом бывает и обратная ситуация, когда выявить превышение показателей можно только при помощи исследования.

«Поэтому удостовериться в наличии или отсутствии превышений можно лишь, проведя лабораторный анализ. Если анализ подтверждает превышение ПДК, Минэкологии проводит контрольно-надзорные мероприятия для выявления источника загрязнения и принятия мер», — отметили в ведомстве.