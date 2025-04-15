ВОЗ провела учения на случай новой пандемии

ВОЗ провела учения с участием 15 стран на случай, если в мире возникнет новая пандемия. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

Для этого ученые смоделировали вспышку вымышленного смертельно опасного заболевания, получившего название «мамонтовая оспа». Согласно легенде, пандемия началась, когда в Арктике нашли останки зараженного мамонта.

По итогам учений организация пришла к выводу, что страны смогли объединить усилия, но в случае реальной вспышки перед ними будет стоять еще более трудная задача. Осложняет ситуацию и то, что из ВОЗ вышли США. Кроме этого, от участия в учениях отказался Китай.

Ранее гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что новая пандемия неизбежна и может начаться в любой момент, поэтому к ней нужно быть готовыми.