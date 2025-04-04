ВОЗ опровергла появление в России «новой инфекции»

Всемирная организация здравоохранения запросила у России информацию о новом вирусе, который якобы появился на территории страны. Однако проведенные исследования подтвердили, что это микоплазменная инфекция. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев, комментируя зарегистрированные случаи кашля с кровью.

Он уточнил, что для анализа ситуации организация обратилась в Роспотребнадзор и получила информацию о том, что на тот момент было зафиксировано пять случаев заболевания, причина которого была неизвестна.

«Но впоследствии было проведено расследование, в том числе лабораторно подтвержденное, о том, что данные пять случаев в Москве и Московской области являлись пневмонией, вызванной микоплазменной инфекцией. Это не новый вирус. И, конечно, количество случаев не представляет повышенного эпидемиологического риска», — отметил Бердыклычев.

Глава офиса ВОЗ в Москве отметил, что находится в тесном и постоянном контакте с национальными органами здравоохранения, в частности с Роспотребнадзором. По его словам, это прекрасный пример того, как в России эффективно функционирует система эпидемиологического надзора. Он добавил, что это важно, потому что вероятность возникновения новой пандемии всегда существует.

Он подчеркнул, что в условиях, когда люди все активнее взаимодействуют с миром животных и природой, особенно важно усилить меры эпидемиологического контроля. Это связано с тем, что в таких условиях повышается риск возникновения мутаций.

«Поэтому здесь важно укреплять национальные системы для раннего распознавания таких вирусов и для обмена этой информацией и координации усилий на международном уровне», — сказал глава офиса ВОЗ в Москве.