ВОЗ не нашла доказательств более тяжелого течения гонконгского гриппа

В настоящее время отсутствуют доказательства, что гонконгский грипп вызывает тяжелое течение заболевания. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Доказательства, что новый штамм вызывает более тяжелое течение заболевания, на данный момент нет», — отметили в ВОЗ.

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что россиянам не нужно бояться гонконгского гриппа. Однако заболевание может представлять опасность для людей с хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также легких.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов добавил, что «играть в рулетку» с гонконгским гриппом нельзя, так как речь идет об опасном заболевании. При симптомах заражения нужно остаться дома и вызвать врача.

Ранее депутат Алексей Куринный допустил вероятность массового перехода на удаленку при вспышке гонконгского гриппа.