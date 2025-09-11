Восьмилетнего новосибирца поставили на учет из-за алкоголизма

В Новосибирской области восьмилетнего ребенка поставили на учет из-за «наркологического диагноза». Об этом сообщила главный детский психиатр-нарколог региона Нина Кошляк, чьи слова привел областной Минздрав .

Врачи связали диагноз со злоупотреблением алкоголем. Привычку у мальчика заметили органы профилактики. Ребенка отправили на лечение в стационар.

«Сейчас он находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет», — отметила Кошляк.

Она напомнила, что у ребенка зависимость от алкоголя способна сформироваться за два-три года. Когда его окружение употребляет спиртное, он соглашается за компанию.

Нарколог Дмитрий Константинов назвал алкоголизм прогрессирующим хроническим заболеванием, при котором реабилитация требует пожизненного отказа от спиртного.