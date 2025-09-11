Нарколог Константинов заявил, что полностью избавиться от алкоголизма невозможно

Ежегодно 11 сентября в России празднуется День трезвости, призванный привлечь внимание к негативным последствиям употребления алкоголя и пропаганде здорового образа жизни. В этой связи нарколог Дмитрий Константинов дал интервью газете « Петербургский дневник ».

По словам врача, алкоголизм — это прогрессирующее хроническое заболевание, протекающее циклически: обострения сменяются временными облегчениями. Реабилитация требует пожизненного отказа от алкоголя, поскольку любое нарушение режима ведет к рецидиву болезни.

«Полностью избавиться от нее (зависимости — прим. ред.) невозможно. Единственным способом предотвратить возвращение болезни является полный отказ от алкоголя. Такой перерыв называется именно ремиссией», — пояснил медик.

Он также отметил, что лечение подразумевает осознанное принятие пациентом факта наличия проблемы и формирование здоровых способов справляться со стрессовыми ситуациями без спиртного. Оптимальным методом лечения является сочетание индивидуальной фармакотерапии, психологической поддержки и восстановления утраченных социальных контактов.