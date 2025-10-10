Воробьев поддержал инициативу о сборе взносов на ОМС с неработающих

Взносы на обязательное медицинское страхование должны платить все трудоспособные россияне вне зависимости от того, ходят они на службу или нет. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая предложила обязать всех еще не достигших пенсионного возраста, но не трудоустроенных россиян платить взносы за обязательную медицинскую страховку.

«Выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. А за них это делают те, кто встает в семь утра, идет в офис или на завод», — заявил Воробьев.

Губернатор добавил, что вопрос необходимо урегулировать. Он пояснил, что от обязательных взносов нужно избавить тех, кто ухаживает за детьми или находится в уязвимом положении.

Глава Московской области привел пример, что в этом году на взносы ОМС неработающих жителей регион направил 69 миллиардов рублей, из которых 18,1 миллиарда потратили на лечение трудоспособных, но безработных жителей.

«Считаю правильным высказать свое мнение и поддержать верхнюю палату парламента», — подчеркнул губернатор.

С инициативой обязать неработающих россиян трудоспособного возраста самостоятельно платить взносы на обязательное медицинское страхование Матвиенко выступила в ходе парламентских слушаний 6 октября. Она пояснила, что годовая сумма составит около 45 тысяч рублей.

По словам спикера верхней палаты парламента, неработающие молодые люди либо заняты в теневом секторе экономики, либо ленятся, но откуда-то получают доходы. Поэтому вполне могут обеспечить себе медицинскую страховку.