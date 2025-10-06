Неработающих россиян предложили обязать платить за ОМС

Матвиенко предложила обязать неработающих платить по 45 тысяч в год за ОМС

Неработающее трудоспособное население России могут обязать самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование. Об этом в ходе парламентских слушаний сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, сумма может составить порядка 45 тысяч рублей в год. Столько в среднем по стране платят за работников их работодатели.

«Скажите, пожалуйста, в Москве 700 тысяч неработающих, они могут поработать два месяца, чтобы заработать 45 тысяч и заплатить среднюю страховку?» — задалась вопросом глава верхней палаты парламента.

Матвиенко констатировала, что 45 тысяч рублей в год сможет заплатить любой здоровый человек, это «небольшие средства».

«Когда здоровые, молодые, работоспособного возраста нигде не работают, первое — это теневая занятость, либо не хотят работать. Тогда вопрос: а за счет каких доходов они живут?» — спросила она.

Матвиенко добавила, что такая мера снизит нагрузку с региональных бюджетов.

Ранее стало известно, что больше половины россиян не поддержали идею налога на тунеядство.