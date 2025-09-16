Волна ОРВИ и гриппа захлестнула Россию

Россияне на фоне закончившегося сезона отпусков и каникул стали массово заражаться ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно официальной статистике, число заболевших составляет сейчас порядка 696 тысяч, это на 63,8% больше, чем на прошлой неделе. Особенно ситуация обострилась среди школьников: число случаев ОРВИ среди них удвоилось.

Увеличилась и заболеваемость COVID-19 — по этой причине на больничный за год ушли порядка 15 тысяч россиян.

Роспотребнадзор рекомендовал избегать мест скопления людей, ограничить контакты при признаках недомогания, проветривать помещения и регулярно мыть руки.

Ранее рост заболеваемости ОРВИ зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Рост числа заболевших в мегаполисе составил 14,7%.