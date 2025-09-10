Роспотребнадзор сообщил об увеличении заболеваемости ОРВИ в Петербурге на 14,7%

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области отметили увеличение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу межрегионального управления Роспотребнадзора.
Рост показателей заболевших в Северной столице за неделю составил 14,7%, в Ленобласти — 7,7%. Несмотря на повышение уровня инфицирования, эпидемиологический порог не превышен.
Заболевания вызваны преимущественно негриппозными вирусами. Специалисты считают наиболее эффективной профилактической мерой проведение вакцинации.
