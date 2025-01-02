Вместо спортзала. Как поддерживать форму без тренировок

Для того чтобы сбросить несколько килограммов без спортзала и серьезных нагрузок, нужно после каждого приема пищи устраивать пешие прогулки. Об этом изданию Men Today рассказала фитнес-тренер Ирина Ротач.

Ходьба должна длиться примерно 10-15 минут. Это поможет улучшить пищеварение и регулировать уровень сахара в крови. Также тренер посоветовала для сжигания калорий гулять с утяжелителями, например с рюкзаком.

Ротач отметила, что для прогулок лучше выбирать маршруты, где будут попадаться холмы, небольшие горки и склоны. Тогда будет задействовано больше мышц и потребуется больше усилий, чем обычно. Во время ходьбы также можно делать короткие остановки и выполнять выпады, приседания или прыжки.

Диетолог-нутрициолог София Кованова ранее посоветовала заниматься тренировками в домашних условиях. Спортивный комплекс должен включить суставную разминку, самомассаж и легкие упражнения.