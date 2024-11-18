Диетолог Кованова: подсчет калорий и тренировки трижды в неделю помогут сохранить фигуру зимой
Диетолог-нутрициолог София Кованова дала советы по поддержанию фигуры в зимний период. Важно, например, считать калории и не выходить за рамки, сообщил сайт «Аргументы и факты».
По словам врача, сохранить и даже снизить вес помогут тренировки в домашних условиях. В комплекс стоит включить суставную разминку, самомассаж и легкие упражнения.
«Выполнять такую работу нужно минимум три раза в неделю: это снизит отечность, зажимы в мышцах и улучшит самочувствие», — отметила медик.
Он также рассказала, что регулярная физическая активность способствует не только похудению, но и избавлению от межсезонной хандры.
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