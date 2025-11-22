Дешевые китайские кремы, которые массово скупают девочки-подростки из России, вызывают серьезные проблемы с кожей. Врачи отмечают 30% рост обращений от подростков с воспалениями, дерматитом и сыпью, сообщил Telegram-канал Mash .

Производители обещают чудо-эффект — увеличение груди почти в два раза, подтяжку кожи и красивую форму за минимальную сумму.

По словам медиков, действуют такие средства только на поверхности кожи, вызывая отек и прилив крови. При длительном применении кремы способны сбить гормональный фон, нарушить менструальный цикл, вызвать дерматит и даже привести к онкологическим заболеваниям — раку молочной железы и шейки матки.

Как отметили в публикации, в тюбиках содержатся фитоэстрогены — аналоги женских гормонов. Обычно их назначают женщинам при климаксе, однако покупают такие средства 13–16-летние девочки, мечтающие о фигуре из соцсетей, и получают ожоги.

Например, у одной из пострадавших, которой всего 13 лет, после применения крема в течение двух недель диагностировали острый дерматит. На его лечение родителям пришлось отдать больше 25 тысяч рублей. Последствия таких косметических экспериментов придется исправлять минимум четыре месяца.

Кремы реализуют на маркетплейсах, часто без сертификатов. Многие продавцы даже не указывают состав. Врачи предупреждают, что хороший крем такого действия явно не может стоить 100-300 рублей.