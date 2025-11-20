Российских школьниц вербуют в «модели» для рабства в Эмиратах

Российские школьницы обманывают родителей, чтобы поехать на вечеринки к арабским шейхам в ОАЭ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Под предлогом модельных туров родители заверяют у нотариуса разрешения на выезд в Дубай 16-летним дочерям, не догадываясь, что отправляют их в сферу интимных услуг.

Журналисты выяснили, что агенты якобы модельной индустрии активно вербуют в Эмираты несовершеннолетних россиянок для участия в закрытых вечеринках. Школьницам обещают роскошные подарки, новые айфоны и другие богатства. За месяц «модели» якобы могут заработать до четырех миллионов рублей, не учитывая дорогие украшения и другие сюрпризы от богатых шейхов. От девочек требуют записать видео с дефиле в бикини и прислать откровенные снимки.

Однако модельные туры — только прикрытие для родителей. Вербовщики с самого начала намекают школьницам на истинный характер работы на тусовках. Большинство девочек из неблагополучных семей соглашаются на сделку ради больших денег. От родителей настоящие обязанности скрывают.

Ранее российская модель стала жертвой мошенников и попала на сайт по заказу эскорта. Когда девушка делала откровенные фото, то думала, что снимается для кастинга.