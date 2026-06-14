Владельцев кошек предупредили о высоком риске шизофрении

У владельцев кошек риск развития шизофрении значительно выше, чем у остальных людей. К такому выводу пришли ученые, исследование опубликовали на сайте academic.oup.com .

Ученые уточнили, что это лишь выявленная взаимосвязь, но нет доказательств, что именно кошки являются причиной заболевания. Шизофрения — это расстройство мозга, вызванное генетическими, экологическими и биологическими факторами.

Одной из гипотез возникновения заболевания — токсоплазма гондии — это паразит, живущий в организме кошек и передающийся человеку через фекалии.

Исследования ученых доказали связь между наличием кошек в доме и повышенным риском шизофрении.

За последние 30 лет количество случаев психических заболеваний увеличилось на 95,5%. Эксперты отмечают рост таких заболеваний как депрессивные расстройства, шизофрения, булимия и нервная анорексия.