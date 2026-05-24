Психические расстройства распространяются в мире с угрожающей скоростью. По данным, опубликованным в медицинском журнале Lancet , за последние 30 лет количество случаев психических заболеваний увеличилось на 95,5%.

Международная команда специалистов из России, США, Китая, Австралии и других стран провела масштабное исследование. В нем говорится, что в 2023 году в мире было зарегистрировано 1,17 миллиарда случаев психических заболеваний, добавила газета «Взгляд».

Эксперты отмечают наиболее активный рост таких заболеваний, как тревожные и большие депрессивные расстройства, шизофрения, булимия и нервная анорексия. Наиболее уязвимой категорией в 2023 году оказались девушки в возрасте от 15 до 19 лет.

Ученые подчеркивают, что ментальные заболевания стали серьезным вызовом для систем здравоохранения по всему миру. Для решения проблемы авторы работы призывают усилить эпидемиологический контроль, особенно в государствах с невысоким уровнем доходов. Также рекомендуется разрабатывать новые стратегии ранней диагностики и профилактики.