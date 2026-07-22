Вице-премьер Голикова рассказала о перевыполнении планов по диспансеризации

Более 1,7 миллиона работающих граждан России с риском развития хронических заболеваний прошли диспансеризацию по итогам II квартала, это в 2,4 раза больше годового плана. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова привела пресс-служба правительства .

При этом свыше 930 тысяч россиян обследовались на работе, что вдвое превышает годовой план, отметила Голикова на заседании проектного комитета по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Зампред правительства подчеркнула, что профилактика помогает предупредить развитие болезни и сохранять здоровье граждан. Она привела результаты программ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, диабетом и гепатитом C.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин напомнил, что жители области старше 25 лет могут бесплатно обследоваться на гепатит С во время диспансеризации. За первое полугодие скрининг прошли более 470 тысяч человек.