Еще 50 тысяч жителей Подмосковья прошли бесплатный скрининг на гепатит С

Жители Московской области старше 25 лет могут бесплатно пройти обследование на гепатит С во время диспансеризации. Такое исследование помогает обнаружить заболевание на ранней стадии, когда оно зачастую не проявляется симптомами, и своевременно начать лечение, не допуская развития тяжелых последствий.

Раннее выявление гепатита С повышает шансы на полное выздоровление до 98%.

"Мы продолжаем расширять охват населения профилактическими обследованиями. Если за первое полугодие прошлого года скрининг на гепатит С прошли 50,3 тысячи жителей Подмосковья, то за аналогичный период этого года — уже более 470 тысяч человек. Это почти в 9,5 раза больше», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Пройти скрининг можно бесплатно в рамках диспансеризации один раз в 10 лет. В случае положительного результата пациенту назначают дополнительные обследования, после чего при необходимости начинают лечение, которое также предоставляется бесплатно.

Записаться на диспансеризацию жители региона могут через региональный портал «Здоровье», по телефону 122, с помощью инфомата в поликлинике или через чат-бота Дениса в мессенджере «Макс».