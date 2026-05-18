Вирусолог заявил, что коронавирус больше не угрожает миру

Коронавирус SARS-CoV-2 и его нынешние субварианты уже не представляют значительной угрозы для людей, поскольку в мире сформировался коллективный иммунитет. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок в беседе с РИА «Новости» .

«Опасность миновала серьезная, которая была в 2020–2022 годах. Уже выработался во всем мире коллективный иммунитет, большинство людей переболело или было вакцинировано и поэтому уже есть клетки памяти к коронавирусу», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что шире распространяются те штаммы, которые эффективнее передаются, а не те, что лучше убивают. Болезнь стала чаще протекать в легкой форме. При этом вирусолог допустил появление в будущем новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2 с высоким уровнем смертности, способных привести к очередной пандемии.

«РНК-вирусы никогда не стоят на месте и постоянно интенсивно видоизменяются, это в их природе», — сказал он.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует. В ведомстве отметили, что вспышку болезни зафиксировали в провинции Итури в Демократической Республике Конго.