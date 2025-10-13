Вирусолог Протасова сообщила, что полный контроль над вирусом гриппа невозможен

Доктор медицинских наук, вирусолог Светлана Протасова в беседе с ИА RuNews24.ru раскрыла особенности эволюции вирусов гриппа и коронавируса, подчеркнув непрерывность мутации этих микроорганизмов. По ее словам, на конец 2020 года зарегистрировано около 25 000 известных штаммов вируса гриппа, и с течением времени их количество увеличивается.

Протасова подчеркнула, что вирусы постоянно адаптируются к изменениям среды обитания, реагируя на присутствие антител, вырабатываемых организмом после прививки. Это заставляет их изменять свои поверхностные белки — гемагглютинины и нейраминидазы, играющие решающую роль в распознавании иммунной системой организма.

Она напомнила, что вакцины против гриппа зачастую оказываются неэффективными, так как вакцинация проводится против одних штаммов, а распространяются совсем другие варианты вируса. Причина этого явления связана с тем, что вирус успевает измениться задолго до создания вакцины, способной противостоять данному варианту патогена.

Протасова также заметила, что учеными пока не разгадан механизм изменения поверхностных белков вируса гриппа, что свидетельствует о недостаточности человеческого знания о вирусах. Вирусологи признают, что полный контроль над вирусом невозможен в краткосрочной перспективе, но подчеркнули существование другого механизма иммунологической защиты, основанного на клеточном иммунитете.