Ветеринар Сиротина предупредила, что бруцеллез может быть диагностирован только лабораторно

Ветеринарный врач Ангелина Сиротина в интервью радио Sputnik предупредила об опасности бруцеллеза и дала рекомендации по профилактике этого заболевания.

Бруцеллез — заболевание бактериального характера, которое может поражать всех млекопитающих, но первоначальным источником является крупный рогатый скот. Для предотвращения заражения важно внимательно относиться к мясомолочной продукции, подчеркнула специалист.

«Нужно всегда смотреть, чтобы был сертификат соответствия, для того чтобы понимать, что мясо, молочная продукция исследована, проверена и никаких возбудителей, которые могут быть опасны для человека и домашних животных, в ней нет», — предупредила Сиротина.

По словам ветеринара, бруцеллез может быть диагностирован только лабораторно, так как его симптоматика не ярко выражена и схожа с другими заболеваниями. Среди симптомов — слабость, вялость, снижение аппетита и кратковременное повышение температуры.

У животных бруцеллез не лечится, они подлежат уничтожению, а затем следует процесс дезинфекции. Эксперт отметила, что люди зачастую сами способствуют распространению заболевания из-за халатности и недостаточного внимания к мерам профилактики и дезинфекции. Переносчиками бруцеллеза могут быть насекомые и клещи.