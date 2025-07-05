Ветеринар Васильев рассказал о пользе мяты для кошек при переездах

Кошачья мята обладает особенным свойством привлекать внимание домашних кошек. Животные активно интересуются ее ароматом, принюхиваются к листьям и иногда даже пробуют растение на вкус. Ветеринарный врач Александр Васильев в интервью URA.RU подчеркнул, что это растение не так безобидно, как кажется на первый взгляд.

Кошачья мята распространена в европейской части России, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке, а также встречается в странах Центральной и Южной Европы, в Азии, Индии, Непале и Пакистане. Внешне она похожа на мелиссу и может достигать в высоту до одного метра. При желании это растение можно выращивать дома, разместив его на солнечном окне и оберегая от холода, написал сайт aif.ru.

По словам Васильева, главная причина интереса кошек к мяте — эфирное масло непеталактон. Этот компонент воздействует на нервную систему животного, имитируя действие феромонов, и активирует центры мозга, отвечающие за поведенческие реакции. Реакция кошек может быть неоднозначной: у одних возрастает игривость и возбуждение, у других — проявляется успокоение. Однако этот эффект быстро проходит — обычно он длится не более 15 минут.

Васильев пояснил, что кошки обычно не едят мяту, а лишь вдыхают ее аромат. Легкое покусывание листьев помогает усилить запах, поскольку активное вещество влияет на питомца через обоняние, а не через пищеварение.

Ветеринар рекомендует использовать мяту дозированно и только по необходимости. Например, она может быть полезной при переездах или стрессовых ситуациях между животными. Если предлагать растение питомцу один-два раза в месяц, он будет воспринимать это как поощрение.