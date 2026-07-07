Ветеринар Ильина рассказала о скрытых летних травмах домашних животных

С приходом тепла домашние питомцы все чаще оказываются на улице, и возрастает риск их травмирования. Ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс» Таисия Ильина в беседе с Life.ru обратила внимание владельцев на повреждения, которые могут показаться незначительными, но без лечения способны привести к серьезным осложнениям.

По словам специалиста, летом у животных появляется больше источников опасности — острые камни, битое стекло, сухие ветки, колючие растения, насекомые и высокая трава. Часто страдают подушечки лап: питомец может наступить на осколок стекла, металлический предмет, острый камень или ракушку на берегу. Даже небольшую рану необходимо промыть и внимательно осмотреть.

Если рана глубокая, в ней остался посторонний предмет или кровотечение не останавливается, питомца лучше как можно скорее показать ветеринару. Иногда небольшая рана почти незаметна, но животное начинает прихрамывать, часто облизывает лапу или отказывается наступать на нее.

Еще одна распространенная проблема летом — занозы от сухих колосков, щепок и острых частей растений. Мелкие инородные предметы нередко остаются незамеченными, а спустя несколько дней лапа краснеет и опухает. Если самостоятельно удалить занозу не получается или появились признаки воспаления, лучше не пытаться решить проблему в домашних условиях.

Укусы пчел, ос, шмелей и других насекомых иногда становятся причиной тяжелой аллергической реакции. Особенно опасны укусы в область морды, языка и пасти, поскольку нарастающий отек способен затруднить дыхание. Если после встречи с насекомым питомец начал тяжело дышать, появились сильный отек, слабость или другие необычные симптомы, необходимо как можно быстрее обратиться в ветеринарную клинику.