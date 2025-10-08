Весившая 23 килограмма девушка умерла из-за фруктовой диеты на Бали

Mirror: туристка умерла на Бали от истощения, она весила 23 килограмма

Каролина Кшижак из Польши умерла на Бали от истощения. Несколько месяцев она питалась только фруктами, ее вес составлял менее 23 килограммов, сообщило The Daily Mirror.

По данным издания, 27-летняя девушка увлекалась йогой и веганством. В какой-то момент полячка решила полностью отказаться от термически обработанной пищи, перейдя на сыроедение.

В 2024 году Кшижак уехала на Бали, поскольку ассоциировала остров со здоровым образом жизни и натуральными продуктами. Однако там ее состояние начало резко ухудшаться.

Сотрудники отеля рассказали, что туристка выглядела крайне истощенной. Она почти не могла ходить и не соглашалась обратиться за помощью к врачам. Тело девушки обнаружили в номере.

Ранее в Красноярске маленькая девочка умерла после веганской диеты. Ребенок рос в семье сыроедов. Родители не давали дочери мясо, рыбу, яйца и лечили нетрадиционными методами.