Варикоз помолодел. В России средний возраст заболеваемости снизился до 35 лет

В России средний возраст заболеваемости варикозным расширением вен «помолодел» с 50 до 35 лет. Об этом «Известиям» сообщили в клинике «Семейный доктор».

При этом заболевание встречается даже у 25-летних, как отметил главврач клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу Андрей Карпунин.

Флеболог, хирург «СМ-Клиники» Олими Ширинбек добавил, что часто сталкивается с молодыми пациентами. Это может быть связано с наследственностью, лишним весом, недостатком физической активности, курением и гормональными изменениями.

«Обычно речь идет о начальных проявлениях заболевания, когда появляются сосудистые звездочки, жалобы на тяжесть в ногах, отеки, утомляемость к концу дня. Основным же проявлением варикоза являются расширенные и извитые подкожные вены», — уточнил он.

Ранее флеболог Ширинбек советовал каждый час вставать в самолете. При длительном сидении повышается нагрузка на вены и есть риск застоя крови.