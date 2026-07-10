Флеболог Ширинбек посоветовал вставать в самолете каждый час

Перелет сам по себе не вызывает варикоз, но долгая неподвижность в кресле повышает нагрузку на вены и риск застоя крови. Врач-флеболог Олими Ширинбек посоветовал во время полета каждый час вставать и больше пить воду, сообщил RT .

Врач-флеболог, хирург «СМ-Клиника» Олими Ширинбек объяснил, что главная проблема в самолете связана с длительным сидением. Если мышцы голени долго не работают, венам сложнее возвращать кровь к сердцу. Это может вызвать тяжесть и отеки, а у людей из группы риска повысить вероятность тромбоза глубоких вен.

Ширинбек добавил, что ситуацию усугубляет сухой воздух в салоне. Из-за него организм теряет жидкость, кровь становится более вязкой, и кровообращение ухудшается.

По словам врача, при перелетах до трех часов здоровым людям без болезней вен компрессионные чулки обычно не нужны. Они рекомендуются беременным, людям с варикозной болезнью и хронической венозной недостаточностью, пациентам после тромбоза, а также при перелетах дольше четырех-шести часов. Подбирать такой трикотаж должен врач.

Во время полета специалист посоветовал каждый час вставать и несколько минут ходить по салону. Если это невозможно, помогут упражнения в кресле: сгибание и разгибание стоп, круговые движения голеностопом и подъемы на носки. Он также рекомендовал не сидеть нога на ногу, пить негазированную воду небольшими порциями, отказаться от алкоголя и ограничить крепкий кофе.

После перелета нужно срочно обратиться к врачу, если появились боль в икроножной мышце, отек одной ноги, покраснение кожи или внезапная одышка.