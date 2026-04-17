Вариант COVID-19 «Цикада» назвали более опасным для детей

Штамм COVID-19 «Цикада» может представлять большую опасность для детей, чем для взрослых. Об этом заявил первый зампредседателя комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмат Отабеков. Его процитировало РИА «Новости» .

По словам специалиста, новый вариант COVID-19 не рассматривают в качестве возможной причины для эпидемии. Штамм считают мнее опасным взрослых, так как они уже прошли вакцинацию или заражались коронавирусом.

Клинические симптомы «Цикады» во многом напоминают «Омикрон». Заразившийся человек сталкивается с насморком, кашлем, болью в горле. Иногда заболевший теряет обоняние и вкус.

По оценкам СЭС, порядка 80% граждан Узбекистана получили коллективный иммунитет, поэтому поводов для беспокойства нет.

Ранее врач Мехман Мамедов назвал эпидемию коронавируса примером синдемии. Это ситуация, когда взаимодействие двух или более болезней приводит к большему ущербу для здоровья, чем от каждой из них по отдельности.