Профессор Мамедов назвал коронавирус «болезнью цивилизации», которая атаковала ослабленных людей

Феномен пандемии COVID-19 до сих пор вызывает вопросы. Вирус унес миллионы жизней и спровоцировал глобальный экономический кризис, но многие люди перенесли болезнь легко, как грипп. Это породило множество теорий заговора. Профессор Мехман Мамедов, доктор медицинских наук, руководитель отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, объяснил KP.RU , что пандемия стала примером синдемии — ситуации, когда взаимодействие двух или более болезней приводит к большему ущербу для здоровья, чем сумма ущербов от каждой болезни по отдельности.

Термин «синдемия» предложил американский медицинский антрополог Меррилл Сингер в конце XX века. Он изучал распространение ВИЧ, туберкулеза и наркомании в городских районах США и заметил, что эти эпидемии усиливают друг друга.

COVID-19 атаковал людей с ослабленным «хроническим» фоном, таких как пожилые и пациенты с «болезнями образа жизни»: диабетом, ожирением, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследования, например OpenSAFELY ученых из Англии, подтвердили, что хронические заболевания увеличивают риск тяжелого течения коронавирусной инфекции.

По мнению профессора Мамедова, хронические болезни делают человека более уязвимым к инфекциям, а инфекции, в свою очередь, провоцируют или обостряют хронические недуги. Это двусторонний процесс, который может привести к развитию атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета и других заболеваний.

Чтобы предотвратить будущие синдемии, необходимо устранить глубинные причины: социальные, поведенческие, биологические и экологические риски. Эксперты считают, что новая угроза возникнет там, где пересекутся несколько факторов риска: изменения климата, тотальная урбанизация, социальное неравенство, устойчивость к антибиотикам и кризис психического здоровья.

На январь 2025 года зарегистрировано свыше 777 миллионов случаев заболевания COVID-19 по всему миру, семь миллионов из них закончились смертью пациентов. В России от коронавирусной инфекции умерло 400 023 человека.