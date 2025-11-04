Вакцины против ковида оказались полезны для борьбы с раком
Эпидемиолог Фаворов объяснил влияние антиковидных вакцин на раковые опухоли
Директор компании DiaPrep Systems в Атланте инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов заявил о новых данных о положительном влиянии антиковидных вакцин на борьбу с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил RT.
«Вышла большая серьезная статья в журнале Nature, которая показывает статистически достоверный эффект мРНК-вакцин против ковида <…> на развитие рака», — заявил Фаворов.
По словам инфекциониста, речь идет о неспецифическом эффекте. Его уже подтвердили эксперименты на мышах.
Фаворов обратил внимание, что вакцина не действует против конкретной опухоли — она стимулирует общий иммунитет организма.
