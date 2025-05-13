Вакцину от аллергии на кошек начнут испытывать на людях

Сеченовский университет: вакцину от аллергии на кошек будут испытывать на людях

Вакцину от аллергии на кошек будут испытывать на добровольцах. Об этом сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

«По итогам исследования ученые отобрали два наиболее перспективных варианта конструкции вакцины. Сейчас разработка находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях», — процитировало заявление РИА «Новости».

В университете отметили, что аллергия на кошек — одна из самых частых разновидностей респираторной аллергии в мире. До 25% людей сталкиваются с ринитом, астмой, конъюнктивитом или дерматитом из-за реакции на кошачьи аллергены. Основные провокаторы — белки Fel d1, Fel d4 и Fel d7, которые содержатся в слюне и кожных выделениях животных.

Антитела, вырабатываемые после новой вакцины, частично снижают реакцию не только на основной аллерген кошек, но и на аллергены собак (Can f1) и лошадей (Equ c1). Это открывает дополнительные перспективы для ее использования.

Ранее аллерголог Алла Рафаелян заявила, что дети, которые росли в семьях с кошками и собаками, менее подвержены риску развития аллергии на животных. Она объяснила это «гигиенической гипотезой», которая гласит, что ранняя встреча с разными антигенами помогает иммунной системе научиться распознавать аллергены как неопасные вещества.