Врач Рафаелян: выросшие в семьях с кошками дети менее подвержены риску аллергии

Аллерголог Алла Рафаелян убеждена, что дети, выросшие в семьях с кошками или собаками, менее подвержены риску развития аллергии на животных. Об этом написала «Газета.ru» .

Это явление объясняется «гигиенической гипотезой», согласно которой ранняя встреча с различными антигенами помогает иммунной системе ребенка научиться распознавать аллергены как неопасные вещества, сообщил сайт sibdepo.ru.

Домашние животные помогают формировать здоровый микробиом у детей, привнося в дом различные микроорганизмы. Это снижает риск развития не только аллергии на животных, но и других аллергических заболеваний, таких как астма и поллиноз.

Врач подчеркивает, что если у родителей или близких родственников есть аллергические заболевания, то риск развития аллергии у ребенка повышается, даже при раннем контакте с животными.