Вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян

Депутат Леонов: прививку от ВПЧ планируют сделать бесплатной к 2027 году

В 2027 году вакцину от вируса папилломы человека планируют добавить в национальный календарь прививок. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Сергей Леонов.

По его словам, соответствующее решение необходимо закрепить законодательно в 2026 году.

«При рассмотрении бюджета необходимо учесть введение вакцин в календарь прививок и определить суммы, которые необходимы государству для реализации», — сказал парламентарий.

Леонов напомнил, что прививка от ВПЧ также связана с профилактикой онкозаболеваний у женщин.

«Работа ведется, производственные площадки готовятся, ученый вопрос решен. Вопрос на финальной стадии реализации», — добавил он.

Ранее педиатр Елена Стеблецова сообщила, что в 2026 году для детей в России календарь профилактических прививок остается неизменным, перечень обязательных вакцин также сохранится.