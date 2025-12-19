Педиатр сообщила, что календарь профилактических прививок для детей остается неизменным в 2026 году

Врач-педиатр сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Елена Стеблецова рассказала «Известиям» , что календарь профилактических прививок для детей в России остается неизменным в 2026 году. По ее словам, система вакцинации продолжит работать по действующим нормативным документам — в частности, по приказу Минздрава России №1122н в редакции 2023 года.

Перечень обязательных вакцин также сохраняется. В него входят прививки против туберкулеза, гепатита B, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, паротита и краснухи. Кроме того, по эпидемиологическим показаниям ежегодно предусмотрена вакцинация против гриппа.

Некоторые прививки будут делать обновленными препаратами. Например, против ротовирусной инфекции теперь начнут вакцинировать «Рота-V-Эйд» вместо «РотаТека». Также вместо вакцины «Менактра» будет применяться «Менквадфи». Ей можно прививать детей с шестинедельного возраста по различным схемам.

Родители по-прежнему могут вакцинировать детей по собственному решению от ротовирусной инфекции начиная с шестинедельного возраста. К дополнительным также относятся вакцины против менингококковой инфекции, ветряной оспы и вирусного гепатита А.