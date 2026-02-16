Вакцина от аллергии может стать доступной уже в 2026 году

Вакцина от аллергии на пыльцу может появиться уже в 2026 году. Об этом сообщила РИА «Новости» глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Осенью текущего года мы планируем получить временное регистрационное удостоверение. Это позволит ввести аллерговакцину в гражданский оборот», — рассказала она.

Таким образом, по ее словам, многие смогут подойти во всеоружии уже к сезону цветения 2027 года.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что в России аллергией на пыльцу страдает каждый десятый житель, и многим она действительно поможет создать иммунитет. Но врач призвал не относиться к этой разработке как к панацее.