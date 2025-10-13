Иммунолог Болибок предупредил, что вакцина от аллергии на березу поможет не всем

Каждый десятый житель России страдает от аллергии на пыльцу, причем примерно у половины из них виновником является пыльца березы. Как отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью ИА НСН , распространенность этого заболевания зависит от региона и экологической обстановки.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создало рекомбинантную аллерговакцину для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. В настоящее время вакцина проходит клинические испытания, сообщает РИА Новости.

По словам Болибока, вакцина не станет панацеей, и определенный процент людей останется к ней невосприимчив.

«Конструкция вакцины будет действовать достаточно активно через иммунную систему и вызывать нормальный иммунитет против пыльцы, как у всех здоровых людей», — пояснил специалист. Также он добавил, что в составе вакцины есть иммуномодулирующий компонент, усиливающий иммунный ответ.