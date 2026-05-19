В Волгограде врачи достали из желудка мужчины 217 монет и 11 гаек

В Волгограде врачи 25-й больницы успешно прооперировали 50-летнего мужчину, поступившего с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Из желудка пациента извлекли 227 инородных тел, сообщила пресс-служба комитета здравоохранения Волгоградской области.

Медики обследовали поступившего пациента. Результаты исследования удивили даже опытных специалистов.

«В пищеводе и желудке пациента оказалось 227 инородных тел, среди которых: 214 монет различного номинала (на общую сумму 875 рублей); 11 гаек; две дверные петли», — уточнили в региональном комздраве.

Лечение провели в несколько этапов. По словам врачей, уникальность операции заключалась в том, что ее выполнили малоинвазивным эндоскопическим способом, обошлись без разрезов и тяжелых вмешательств. Это позволило свести к минимуму травматизацию пациента и ускорить его восстановление.

В комздраве отметили, что мужчина чувствует себя хорошо. Он продолжил восстанавливаться под наблюдением медиков.

