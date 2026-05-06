Девочку с волосяным комом размером с кокос спасли в медцентре Рошаля

В медцентр Рошаля за помощью обратились родители девочки с жалобами на боли в животе. Врачи обнаружили у нее в желудке огромный трихобеозар — комок из спрессованных волос, который за годы вырос до размеров кокоса и забил желудок.

Размер инородного тела достигал 15 на шесть сантиметров. Ком занимал три четверти желудка.

«Девочка жаловалась на боли, но даже не подозревала, что внутри нее растет волосяной камень. Удаление столь крупного трихобезоара эндоскопическим методом затруднительно: процедура потребовала бы многочасового вмешательства в несколько этапов, что несет высокую травматичность для ребенка», — рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Хирурги центра провели пациентке лапароскопическую операцию, в ходе которой извлекли ком целиком через небольшой разрез за 45 минут.

Девочка быстро пошла на поправку, ее уже выписали домой.