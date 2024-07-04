В тени от инфаркта. Кардиолог рассказал, как защитить здоровье в жару

Врач Конев: в жару нельзя днем находиться на солнце, чтобы избежать инфаркта

Аномальная жара опасна для здоровья и может привести к инфарктам и инсультам. Как защитить себя, рассказал Кардиолог Юрий Конев в интервью «Радио 1».

В первую очередь врач призвал не находиться днем на открытом солнце — с 10:00 до 18:00. Кроме того, в жаркие дни необходимо много пить.

«Травматические осложнения, связанные с инфарктами и инсультами, могут развиться из-за того, что наступает обезвоживание и потенциал свертываемости крови резко возрастает, поэтому потребление воды должно быть увеличено», — объяснил Конев.

Медик напомнил о необходимости соблюдать режим сна, чтобы у человека полноценно вырабатывался гормон адаптации — мелатонин. К тому же в жаркие дни может потребоваться коррекция лекарственной терапии, но делать это нужно только после консультации с лечащим врачом.

В жаркие дни важно не перетруждаться — подвиги на грядках лучше оставить на вечер, когда станет прохладнее. При отсутствии кондиционера дома врач посоветовал отправиться в специальные центры или хотя бы в супермаркеты, чтобы отдохнуть от высокой температуры.

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала, что при 32-градусной жаре необходимо выпивать три литра воды в сутки, так как организм теряет большое количество жидкости с потом. В противном случае может наступить обезвоживание.