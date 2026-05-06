В Татарстане спасли пациентку с 13-килограммовой опухолью в брюшной полости

Врачи Нижнекамской ЦРБ в Татарстане спасли пациентку, у которой в брюшной полости выросла 13-килограммовая опухоль. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

У 45-летней женщины два года рос живот, но она не придавала этому значения. В итоге опухоль разрослась настолько, что заняла всю полость и оттеснила толстый и тонкий кишечники.

Образование оказалось доброкачественным. Его успешно удалили, сейчас пациентка уже дома.

Ранее в Приморском крае врачи пришли на помощь 25-летней женщине, которая обратилась к ним из-за фибромы в молочной железе. Общая масса осложнения составила 1,5 килограмма. Его удалось полностью вырезать, рана зажила без осложнений, но пациентка еще на какое-то время осталась в больнице под наблюдением врачей.