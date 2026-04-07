Медики во Владивостоке удалили редкую опухоль весом почти 1,5 килограмма

В Приморском крае врачи провели операцию 25-летней пациентке, обратившейся к ним с крупной опухолью в молочной железе. Об этом сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

Операцию провели в краевом онкологическом диспансере. Образование в молочной железе было заметным внешне и быстро росло. Кроме того, образование вызывало серьезный дискомфорт.

Ткань исследовали, взяв биопсию, но точного ответа врачи не получили, что это за опухоль. Тогда девушку направили в онкодиспансер, чтобы уточнить диагноз. Осмотревшие ее врачи решили оперировать опухоль, так как она затрагивала мышцу. Кроме того, образование активно кровоснабжалось.

«Опухоль удалили полностью, вместе с небольшим участком мышцы. Окончательный диагноз –десмоидная фиброма», — уточнили в Минздраве края.

Операция прошла успешно, рана зажила без осложнений. Врачи оставили девушку под наблюдением.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские вакцины от рака включили в программу ОМС.