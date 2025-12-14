В США выявили первый случай силикоза из-за популярных кварцевых столешниц

Власти штата Массачусетс сообщили о первом в регионе подтвержденном случае неизлечимого заболевания легких, вызванного длительной работой с кварцевыми кухонными столешницами. Об этом рассказал телеканал Fox News со ссылкой на департамент общественного здравоохранения.

По данным ведомства, у 40-летнего мужчины, который 14 лет трудился на производстве каменных столешниц, диагностировали силикоз — опасное прогрессирующее заболевание, вызванное вдыханием пыли кристаллического кремнезема. Мужчина занимался резкой, шлифовкой и полировкой плит, при которых образуется пыль, вызывающая рубцевание легочной ткани.

Силикоз необратим, подчеркнули медики. Болезнь проявляется постоянным кашлем, одышкой, болью в груди и быстрой утомляемостью, а на поздних стадиях может привести к раку легких, туберкулезу или смерти.

В департаменте здравоохранения отметили, что риск заболевания напрямую связан с профессиональной деятельностью и нарушением норм безопасности. Власти призвали работодателей обеспечить коллег защитным оборудованием и создать безопасные условия труда при работе с кварцевыми материалами, популярность которых в последние годы существенно выросла.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что дети и пожилые люди входят в группу риска по пневмонии.