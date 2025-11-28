Врач Бурнацкая рассказала, что дети и пожилые люди входят в группу риска по пневмонии

Пневмония — это острое воспаление легких, которое может быть вызвано бактериями или вирусами. Болезнь способна быстро осложняться, особенно у уязвимых групп населения. Об этом сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО .

«Наибольший риск имеют дети и пожилые. Младенцы, перенесшие родовую травму или имеющие врожденные патологии легких и ослабленный иммунитет, особенно подвержены серьезным формам пневмонии», — привела слова доктора газета «Петербургский дневник».

Также в группу риска входят дети младшего и школьного возраста с хроническими инфекциями носоглотки. Среди взрослых уязвимы те, у кого есть хронические болезни легких, сердца, эндокринной системы, а также курильщики и люди, злоупотребляющие алкоголем.

Инфекция передается воздушно-капельным путем — при кашле и чихании. Симптомы включают высокую температуру, кашель, одышку, боль в груди и слабость. У детей и пожилых людей они могут проявляться слабее, что затрудняет раннее выявление болезни.

Чтобы снизить риск заболевания, важно вовремя вакцинироваться против пневмококка, гемофильной инфекции, гриппа и коклюша. Профилактика также включает поддержание иммунитета, здоровый образ жизни, закаливание, регулярное лечение хронических заболеваний, отказ от курения и алкоголя. Для детей важно следить за здоровьем верхних дыхательных путей и своевременно лечить инфекции, подчеркнула Бурнацкая