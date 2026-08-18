В Сеченовском университете робот впервые в России заменил тазобедренный сустав

В Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета впервые в России провели операцию по замене тазобедренного сустава с помощью активной роботической системы. Это стало продолжением успешного опыта травматологов-ортопедов университета по замене коленных суставов, пишет Life.ru .

Операция начинается с компьютерной томографии скелета пациента. Это позволяет учесть все анатомические особенности. Как отметил директор Клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов Алексей Лычагин, такой подход критически важен, так как каждый человек уникален.

Данные компьютерной томографии вносят в специальную рабочую станцию. С ее помощью происходит планирование операции и виртуальная установка протеза с учетом десятых долей градуса. Это позволяет прогнозировать период реабилитации пациента.

После виртуального планирования все переносится в операционную с помощью активного робота Cuvis. Робот определяет точный уровень резекции кости и позволяет реализовать хирургию с высочайшей точностью. По словам Лычагина, это то, что невозможно сделать вручную. Точность установки протеза влияет на его срок службы, длительность восстановления и риск осложнений.

Роботическое протезирование тазобедренного сустава теперь будет доступно жителям всех регионов России в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. В клинике также планируют разработать обучающий курс для травматологов, чтобы тиражировать этот метод.