В Сеченовском университете рассказали об инновационных способах борьбы с раком

Всемирный день борьбы против рака отмечают 4 февраля. По случаю этого события Сеченовский университет подготовил фильм об инновационных способах лечения онкологических заболеваний. Материал представила пресс-служба вуза.

Клиника онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета является одним из ведущих центров экспертизы в области онкологии в России. Здесь выполняется весь спектр операций: видеоэндоскопические, роботизированные, онкопластические и микрохирургические.

Ежегодно в клинике проводят более двух тысяч операций. Врачи-онкологи и хирурги ведут борьбу не только за жизнь пациентов, но и за ее качество. Фильм университета повествует о применении всего потенциала научных достижений, развитии инновационных клинических методов и воспитании молодого поколения врачей.

В Московской области 8 февраля проведут день бесплатной онкодиагностики. Мероприятия приурочили ко Всемирному дню борьбы с раком.