День бесплатной онкодиагностики проведут в Подмосковье 8 февраля

Жителей Московской области пригласили на бесплатные исследования и консультации онкологов 8 февраля. День открытых дверей пройдет во всех 25 центрах амбулаторной онкологической помощи.

В Минздраве Подмосковья уточнили, что мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы с раком. Проверить свое здоровье смогут все желающие жители региона старше 18 лет.

«Залогом успеха лечения онкологических заболеваний является своевременная и качественная диагностика. Чем раньше выявлена патология, тем эффективнее она поддается лечению. В эту субботу жители Подмосковья смогут пройти бесплатные исследования и получить консультацию онколога», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Женщины смогут сделать цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам предлагается пройти ПСА-тест на рак простаты. Также все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи и другие исследования.

Мероприятие пройдут с 09:00 до 14:00. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Адреса центров амбулаторной онкологической помощи можно узнать по ссылке.