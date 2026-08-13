Ученые связали долгий сон с биомаркером болезни Альцгеймера

Сон продолжительностью более девяти часов оказался связан с повышенным уровнем белка p-тау181 в крови. Этот белок считают биомаркером болезни Альцгеймера, передает ridlife.ru .

Ученые из UT Health San Antonio проанализировали данные 2410 участников Framingham Heart Study. Средний возраст добровольцев составил 70 лет. Все они живут во Фреймингеме.

Специалисты изучили четыре белка крови, которые указывают на повреждение нервных клеток и нейродегенеративные изменения. После учета функции почек связь с продолжительностью сна сохранилась только для фосфорилированного тау-белка p-тау181.

Авторы отметили, что регулярный сон свыше девяти-десяти часов может сопровождать ранние процессы, связанные с болезнью Альцгеймера. При этом они подчеркнули, что для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования.

Ранее ученые установили, что сон от девяти часов связан со снижением когнитивных способностей, особенно у людей с депрессией. Болезнь Альцгеймера составляет 60-70% случаев деменции, которой в мире страдают около 57 миллионов человек, сообщает newsnn.ru.