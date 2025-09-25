В Самарской области ввели карантин по бешенству

В поселке Смышляевка Волжского района Самарской области ввели карантин по бешенству. Постановление об этом опубликовали на сайте регионального правительства.

Заболевание выявили в одном из личных подсобных хозяйств. В радиусе трех километров от очага запретили лечить больных животных, въезжать на территорию посторонним, а также ввозить и вывозить восприимчивых питомцев без вакцинации и проводить выставки.

Карантин отменят через 60 дней после убоя последней зараженной особи.

Летом карантин по бешенству объявили в московском районе Бирюлево из-за больной кошки, которую хозяева привезли с дачи. Ограничения действовали до 6 сентября.