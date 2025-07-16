Карантин ввели в Бирюлеве из-за вспышки бешенства у кошки

Карантин по бешенству объявили в районе Бирюлево в Москве. Симптомы заражения выявили у кошки, которую привезли с дачи, сообщили на сайте столичной мэрии.

Заболевание бешенством у домашнего животного зафиксировали 7 июля. Карантин будет действовать до 6 сентября в пределах очага — дома № 8 на улице Михневская. Также в эту зону попали прилегающие территории по улицам Михневская, Лебедянская, Липецкая и Загорьевскому проезду.

Запрещены продажа и перемещение животных, выставки, ярмарки и другие мероприятия с их участием. Кроме того, выше перечисленные территории нельзя посещать посторонним людям, кроме персонала, специалистов госветслужбы и лиц, проживающих в эпизоотическом очаге.

На сайте ветеринарной клиники «В добрые руки» уточнили, что кошку держали на свободном выгуле на даче.

Ранее карантин по бешенству действовал на территории ТСН «Полтево» в Богородском городском округе. Там выявили зараженную вирусом лисицу.