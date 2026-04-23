В Ростове-на-Дону мужчина едва не задохнулся из-за запущенной болезни зубов

В Ростове-на-Дону 42-летнему местному жителю срочно потребовалась помощь стоматолога, когда у него вдруг опухла челюсть, дышать стало трудно, а глотать — больно. Об этом сообщили в телеграм-канале городской больницы скорой медицинской помощи (ГБСМП).

В больнице, куда привезли ростовчанина, врачи диагностировали абсцесс челюстно-лицевого желобка. Очаг инфекции находится в области корня одного из зубов. Скопившийся гной уже начал опускаться к глотке.

«Пациенту под местной анестезией было проведено экстренное вмешательство по вскрытию и дренированию абсцесса. И удален проблемный зуб», — рассказал челюстно-лицевой хирург ГБСМП Михаил Голубов.

Мужчину уже выписали домой, реабилитация прошла без осложнений.

Ранее Стоматолог-терапевт Тамара Кудзиева призвала не пытаться скрыть симптомы перед визитом к стоматологу с помощью полосканий.